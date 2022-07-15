桌球／遭小21歲世錦賽銀牌逆轉 莊智淵WTT16強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莊智淵。 擷圖自推特(資料照)
莊智淵。 擷圖自推特(資料照)

世界桌球職業大聯盟（WTT）匈牙利布達佩斯站賽事，在林昀儒率先搶下男單8強賽門票後，41歲的我國「桌球教父」莊智淵則是在16強賽碰上世界排名第5名、年僅20歲的去年世錦賽銀牌瑞士摩賈德（Truls Moregard），最終莊智淵就以13：11、11：8、6：11、8：11、3：11遭到逆轉，於16強賽止步。

世界排名第17名的莊智淵在昨天的32強賽擊敗世界第25名的法國高澤（Simon Gauzy），今天再遭遇強敵摩賈德，兩人過去曾兩度交手戰成1勝1敗，其中包括去年世錦賽64強賽莊智淵就在苦戰7局後敗北。

相差21歲的兩人今天也擦出激烈火花，老經驗的莊智淵首局一度取得10：8兩個局點，雖然摩賈德接連化解後反取得局點，但莊智淵仍是穩住陣腳，以13：11驚險搶下首局，而摩賈德還因為摔拍遭黃牌警告。

拔得頭籌後，莊智淵第二局乘勝追擊，反而是摩賈德自亂陣腳，讓莊智淵一度取得6分領先，在摩賈德連追3分後，莊智淵也喊出暫停重新調整節奏，並以11：8取得聽牌優勢。

屈居下風的摩賈德在第三局開局後一度取得3：1領先，不過莊智淵隨即追平比數再度給對手施加壓力，但摩賈德也平復了前兩局叫高昂的情緒，恢復冷靜應戰後以11：6扳回一城。

第四局摩賈德再度打出3：0開局，儘管莊智淵局中再追到6：6平手，但摩賈德接下來連取4分取得4局點，雖然遭到莊智淵化解了前2個，但仍是以11：8將比賽帶入決勝局。

第五局摩賈德延續氣勢，在打出3：1開局後一度振臂怒吼，最終更是以11：3逆轉擊敗莊智淵，8強賽將對上世界排名第8名的斯洛維尼亞選手約基奇（Darko Jorgic）。

莊智淵 世錦賽 桌球

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