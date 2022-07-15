桌球／WTT匈牙利站 林昀儒直落三奪8強門票

世界桌球職業大聯盟（WTT）匈牙利布達佩斯站賽事，我國好手林昀儒今天在16強賽登場遭遇世界排名第13名的德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終林昀儒就以11：7、11：8、11：6直落三勝出，拿下對戰5連勝。

世界排名第6名的林昀儒與法蘭西斯卡生涯曾4度交手，最近一次就是在今年WTT薩格勒布站，4場比賽都由林昀儒拿下勝利，今天雙方再度碰頭，儘管首局前段法蘭西斯卡還一度緊咬比數不放，但林昀儒在第一局後段拉開比數後先以11：7拿下一局。

第二局林昀儒更是開局就取得領先，並一度取得10：5的大幅領先，儘管法蘭西斯卡隨後連追3分，但仍是讓林昀儒以11：8率先聽牌，第3局林昀儒也在未遭遇太多抵抗的情況下，以11：6搶下8強門票。

林昀儒接下來8強賽則將碰上世界排名第14名的中國大陸選手王楚欽，王楚欽今天在男單16強賽遭遇世界排名第4名的巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），最終以局數3：2險勝，而林昀儒過去與王楚欽6度交手戰成3：3平手。

至於41歲的「桌球教父」莊智淵晚間6點40分則將在16強賽對上世界排名第5名的瑞士摩賈德（Truls Moregard）。