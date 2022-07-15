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MLB／用逆轉助11連勝入袋 水手寫2001後最長連勝紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
水手以11連勝成為最近最火熱的球隊。 路透
水手以11連勝成為最近最火熱的球隊。 路透

近況火燙的水手今作客遊騎兵展開四連戰首戰，在比賽後段水手克服4分落後，最終以6比5逆轉遊騎兵，不但收下隊史第2長的11連勝，並衝進美聯外卡第2名。

遊騎兵此役開局就氣勢如虹，靠著席格（Corey Seager）和海姆（Jonah Heim）各一支二壘安打一舉攻下3分，下一局席格再敲出高飛犧牲打幫助球隊拉開分差，前6局結束時水手還處於1比5的劣勢，不過水手卻在第7開啟反攻模式，先是蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出適時安打追回2分，第8局羅德里奎茲（Julio Rodriguez）在滿壘時遭觸身擠回一分，下一棒法蘭斯（Ty France）擊出帶有2分打點的一壘安打，最終水手就以1分差氣走遊騎兵。

奪下此役勝利後，水手目前的連勝場數推進至11場，除了是本季勇士14連勝外的最長連勝，也成為自2001年球隊15連勝後的新高，該年同時是水手近期最後一次闖進季後賽，而在這一波連勝中，水手目前已經擠進美聯外卡第二的位置，距離前兩名的光芒和雙城勝差其實也僅有2和1.5，競爭相當激烈。

近10場2次猛打賞、生涯共4次的勝利功臣海格底（Sam Haggerty）賽後表示，「有些時候你會覺得不管怎麼打都能贏球，而我們現在就處於這樣一段高潮當中，我不相信今天休息室裡有任何一個人，認為我們沒有機會逆轉戰局。」

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