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MLB／勝率未達4成卻踢館洋基 紅人創21年來新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人球星瓦托10局上敲出打破僵局的二壘安打。 美聯社
紅人球星瓦托10局上敲出打破僵局的二壘安打。 美聯社

洋基今和紅人進行三連戰最終戰，雙方前9局打完以4比4平手，不料紅人10局上狂攻3分，洋基下半局未能再上演逆轉秀，終場以6比7不敵對手，不但輸掉該系列賽，並吞下近5戰第4敗，目前勝率也掉到7成以下。

洋基近期展開與國聯倒數第二紅人的三連戰，昨天雖靠對方「再見暴投」取勝，今天卻沒那麼幸運，雙方正規賽打完4比4戰成平手，比賽進入到延長賽，10局上紅人球星瓦托（Joey Votto）敲出打破僵局的二壘安打，和史蒂芬森(Tyler Stephenson)、索拉諾(Donovan Solano)聯手助球隊一舉攻下3分。

10局下洋基盼能力挽狂瀾，雖然卡本特(Matt Carpenter)一上場0人出局時敲出關鍵2分炮，但隨後沒有把握住一、二壘有人機會，終場以1分差輸球，這次三連戰僅拿下1勝，成為洋基本季第4次落敗的系列賽。

洋基近10場4勝6敗、近5戰吞下4敗，不過目前仍穩居龍頭寶座，距離第二名的太空人仍保有4.5的勝差，而明星球員賈吉(Aaron Judge)此役也敲出本季第31轟，全壘打產量依舊傲視群雄。

而開季曾一度3勝22敗的紅人，相比之下近況有些微好轉，先前還拉出一波5連勝，此勝也助他們拿下本季首度連續2個系列賽勝利，另外這也是歷史上僅6次，開賽50場後一支勝率不到4成的球隊，打敗一支勝率高過7成的球隊，拿下客場系列賽的勝利，上一次要追溯至2001年皇家擊敗水手。

紅人主帥貝爾（David Bell）對於在延長賽力退聯盟第一的洋基感到很興奮，「我們在與洋基的3連戰系列賽中，取得2勝1敗的優勢，這對我們是很大的鼓勵和幫助，大家都知道洋基是今年最強的球隊，我很高興我們在系列賽中擊退他們。」

連戰 太空人

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