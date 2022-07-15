MLB／狄葛隆復健賽首度3A登板 比賽票價從30漲至300美元

超級強投狄葛隆（Jacob deGrom）在結束兩場小聯盟1A復健賽後，今日首度在3A登板，面對馬林魚他主投4局4K、被敲2安，所屬球隊雪城終場以6:4獲勝。

狄葛隆前一次在大聯盟出賽已是去年7月8日，他陸續因前臂緊繃、手肘不適「停機」，今年春訓時又發現右肩緊繃，經過檢查後肩頰骨有壓力反應、導致發炎，本季目前在大都會1A投過2場復健賽，今天升上3A繳出4局4K、被擊出2安的表現，小聯盟的三場復健賽累積8.2局投球送出15次三振。

狄葛隆賽後受訪時提到，「我感覺很好。雖然前兩局遇到一些狀況，但調整後就沒什麼太大問題，我不想操之過急，現在一切都很好，我們就一步步向前邁進。」

值得一提的是，小聯盟球賽的觀眾人數向來不多，但大都會3A雪城本場的票竟一掃而空，票價甚至被哄抬，從原本一張30到40美元的門票，在拍賣網上變成300美元（約新台幣8990元）的價格。球迷除了太久沒看見狄葛隆因此湧進球場替他加油之外，這場3A復健賽擔任捕手的艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在大聯盟百大新秀排名第二，因此該「投捕組合」也備受關注，大聯盟官網甚至免費轉播這場比賽。