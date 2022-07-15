MLB／打者翔平敲安被敬遠 投手大谷缺席日天使11連敗

天使隊今天打到延長賽10局，最終仍以2：3不敵太空人隊，在大谷翔平沒有先發登板的日子裡，已經11連敗，今天專職打擊的大谷雖有敲安，但也被保送2次，包括1次敬遠的故意四壞。

昨天先發6局、敲2安幫助天使贏球的大谷翔平，今天擔任第2棒、指定打擊，1局下敲出二壘滾地出局，3局下敲出安打後，靠著隊友在滿壘選到保送而回到本壘得分，4局下選到保送，6局敲出游擊方向滾地出局，8局下2出局二壘有人時更被故意四壞球保送，沒球可打。

天使隊靠著第3、第4局各添1分追平比數，然而打到延長賽10局上，太空人隊超級菜鳥潘尼亞（Jeremy Pena）敲出關鍵安，將比數超前，天使就以1分差輸球。

天使隊從6月29日開始未嘗連勝滋味，到今天為止14場比賽只贏了3場，這3場拿下勝投的都是大谷翔平，等於在投手大谷休息的時候吞下11連敗。