快訊

外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／打者翔平敲安被敬遠 投手大谷缺席日天使11連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使在大谷翔平沒有先發登板的日子裡，已經11連敗。 路透社
天使在大谷翔平沒有先發登板的日子裡，已經11連敗。 路透社

天使隊今天打到延長賽10局，最終仍以2：3不敵太空人隊，在大谷翔平沒有先發登板的日子裡，已經11連敗，今天專職打擊的大谷雖有敲安，但也被保送2次，包括1次敬遠的故意四壞。

昨天先發6局、敲2安幫助天使贏球的大谷翔平，今天擔任第2棒、指定打擊，1局下敲出二壘滾地出局，3局下敲出安打後，靠著隊友在滿壘選到保送而回到本壘得分，4局下選到保送，6局敲出游擊方向滾地出局，8局下2出局二壘有人時更被故意四壞球保送，沒球可打。

天使隊靠著第3、第4局各添1分追平比數，然而打到延長賽10局上，太空人隊超級菜鳥潘尼亞（Jeremy Pena）敲出關鍵安，將比數超前，天使就以1分差輸球。

天使隊從6月29日開始未嘗連勝滋味，到今天為止14場比賽只贏了3場，這3場拿下勝投的都是大谷翔平，等於在投手大谷休息的時候吞下11連敗。

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／全壘打大賽最後一席是席格 大谷翔平婉拒參戰有原因

MLB／差一勝達百年紀綠 美媒狂讚大谷翔平：他不是人類

MLB／參加全壘打大賽？大谷翔平：要看工作量

MLB／6局12K又敲2安 大谷翔平狂刷紀錄+6度幫天使止敗

相關新聞

MLB／打者翔平敲安被敬遠 投手大谷缺席日天使11連敗

天使隊今天打到延長賽10局，最終仍以2：3不敵太空人隊，在大谷翔平沒有先發登板的日子裡，已經11連敗，今天專職打擊的大谷...

MLB／全壘打大賽最後一席是席格 大谷翔平婉拒參戰有原因

美國職棒大聯盟明星賽全壘打大賽名單公布，最後一席由遊騎兵隊席格（Corey Seager）獲選，主跑天使隊的記者指出，大...

MLB／「傳」出97.8哩！海盜游擊手火球 投手都好奇

海盜隊新秀大物克魯茲（Oneil Cruz）飆出97.8哩球速，他是野手，不是投手，這顆球速刷新本季野手傳球最快球速，也...

MLB／拿球棒炸裂燈泡出氣 洛磯投手：就是不爽它在那裡

洛磯隊先發投手費里蘭（Kyle Freeland）4局退場，遭殃的是庫爾斯球場主隊休息區裡的燈泡，他的暴走畫面在賽後瘋傳...

MLB／狄葛隆復健賽首度3A登板 比賽票價從30漲至300美元

超級強投狄葛隆（Jacob deGrom）在結束兩場小聯盟1A復健賽後，今日首度在3A登板，面對馬林魚他主投4局4K、被敲2安，所屬球隊雪城終場以6:4獲勝。 狄葛隆前一次在大聯盟出賽已是去年7

MLB／塞維里諾拉傷恐缺賽數周 洋基輪值有麻煩了！

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）昨役登板僅投2局就提前退場，今球團宣布他因右背闊肌拉傷進入15天傷兵名單，塞維里諾缺賽恐讓「條紋軍」先發輪值陷入麻煩。 塞維里諾昨天出賽面對紅人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。