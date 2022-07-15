MLB／塞維里諾拉傷恐缺賽數周 洋基輪值有麻煩了！

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）昨役登板僅投2局就提前退場，今球團宣布他因右背闊肌拉傷進入15天傷兵名單，塞維里諾缺賽恐讓「條紋軍」先發輪值陷入麻煩。

塞維里諾昨天出賽面對紅人，僅投2局狂失4分，再加上快速球失速僅剩94.1英里，比賽季平均的96.1英哩慢了2英哩，洋基教練團察覺異狀後，第3局塞維里諾還未站上投手丘就提前被換下場。經過檢查後確認為輕度右背闊肌拉傷，目前被暫時放進15天的傷兵名單。

塞維里諾2019年曾經歷相同傷勢，當時是二級拉傷，導致他該賽季僅出賽3場比賽，這次的情況相對沒那麼嚴重，塞維里諾個人也表示「感覺沒有大礙」，但仍不排出會休息4到6周的可能，要如何撐過時間對洋基來說將會是一大考驗。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言，「希望不是太嚴重的事，他最清楚自己的身體狀況，考慮到他在過去幾年的傷病史以及他對球隊的重要性，我們不會急著要他回來，不會輕舉妄動。」

據《美聯社》報導，這是洋基今年首次先發陣容遇到麻煩，開季前88場比賽，柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）、塞維里諾、泰隆（Jameson Taillon）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）合計吃下84場的先發，換句話說，洋基的先發輪值幾乎沒有異動，這也是讓他們至今為止能坐穩聯盟龍頭的一大因素。

洋基目前已把右投手偉伯（Ryan Weber）從3A拉上至大聯盟，除了將牛棚或3A投手移到先發輪值這個選項，洋基也有可能或透過交易換取一名先發，目前傳出紅人的主力卡斯提歐（Luis Castillo）是洋基相當中意的人選。