MLB／「傳」出97.8哩！海盜游擊手火球 投手都好奇

海盜隊新秀大物克魯茲（Oneil Cruz）飆出97.8哩球速，他是野手，不是投手，這顆球速刷新本季野手傳球最快球速，也是自2015年「Statcast」開始統計以來的史上最快。

海盜隊今天在與馬林魚隊的11局大戰中以2：3落敗，最大亮點是3局下克魯茲面對對手擊出的游擊方向滾地球，接住後迅速傳往一壘完成刺殺，這一球的球速來到97.8哩。

根據「Statcast」紀錄，克魯茲這一球，超越教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在2020年9月21日傳出的97.3哩紀錄，而克魯茲在本季首度出賽時，也曾飆出96.7哩的球速，是本季野手前五快球速。

而今天海盜隊先發投手湯普森（Zach Thompson）最快球速也才92哩，湯普森笑說：「我要問問他怎麼辦到的，看能不能幫幫我。」

背後有位火球男等級的游擊手，湯普森安心不少：「我不擔心球打到那個方向，只要他接到球我就放心了，無論跑者多快，都沒問題。」