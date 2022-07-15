MLB／拿球棒炸裂燈泡出氣 洛磯投手：就是不爽它在那裡

洛磯隊先發投手費里蘭（Kyle Freeland）4局退場，遭殃的是庫爾斯球場主隊休息區裡的燈泡，他的暴走畫面在賽後瘋傳，只見他拿起球棒，往天花板的燈泡爆擊，擊落滿地碎片，賽後依然沒好氣解釋，「我就是不喜歡那盞燈在那裡。」

洛磯今天以8：5擊敗教士隊，費里蘭先發4局被敲6安打、失5分，儘管隊友在4局下幫他打下5：2領先，但第5局沒抓下出局數，連續被敲3安打後被換下，最終教士也在這局攻下3分一度追平戰局。

費里蘭退場後坐在休息區內，拿起球棒爆擊頭頂上的燈具，炸裂滿地碎片後再把球棒往旁邊一甩，嘴裡同時放送F開頭的髒字，畫面全被鏡頭拍了下來。

Dugout Makeover: Kyle Freeland Edition ™️



🎥 @BallySportsSDpic.twitter.com/fihqKUmIju — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) 2022年7月14日

賽後被問到此事，他的臉色鐵青，「我就是不喜歡那盞燈在那裡，看起來不好看。」

費里蘭不滿意自己的表現不穩，「我一開始感覺很好，但接著開始找不到好球帶，又太過求好心切，我不知道原因出在哪裡，對手打線很強沒錯，但我沒有投出我該有的比賽。」自己早早退場，他感謝隊友用火力討回優勢，以及牛棚接力完成比賽，「必須向我們打線和牛棚脫帽致意，他們幫了我一把。」