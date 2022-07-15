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MLB／全壘打大賽最後一席是席格 大谷翔平婉拒參戰有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平有收到全壘打大賽邀請，但最終決定拒絕。 美聯社
大谷翔平有收到全壘打大賽邀請，但最終決定拒絕。 美聯社

美國職棒大聯盟明星賽全壘打大賽名單公布，最後一席由遊騎兵隊席格（Corey Seager）獲選，主跑天使隊的記者指出，大谷翔平有收到邀請，但最終決定拒絕。

橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）在推特上指出，大谷翔平確定不會參加全壘打大賽，也透露根據消息來源，大谷確實有被詢問是否參賽，但他決定拒絕。

弗萊契也提及，大谷去年參加完全壘打大賽後，14場比賽敲出4轟、打擊率2成75，跟上半季33轟的表現有落差，但原因不是參賽，而是對手開始不對他投好球，而大谷自己也失去耐心，加上身體疲憊，開始追打壞球。

大谷翔平連續2年同時以野手身份與投手身分入選明星賽，美聯明星隊教頭貝克（Dusty Baker）也在考慮是否讓他先發登板，大谷昨天對於是否參加全壘打大賽的回應是：「要看工作量而定。」

全壘打大賽對戰組合出爐！ 截圖自大聯盟官方推特
全壘打大賽對戰組合出爐！ 截圖自大聯盟官方推特

少了大谷，今年全壘打大賽還是很有看頭，以單淘汰方式由8名好手捉對廝殺，以傳奇條例參賽的紅雀老將普荷斯（Albert Pujols）要對上費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），挑戰三連霸的大都會隊阿隆索（Pete Alonso）要對上勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

另外兩組是席格對上水手隊超級新人「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），以及國民強打少年索托（Juan Soto）對上守護者隊球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）。

明星賽 大谷翔平

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