MLB／差一勝達百年紀綠 美媒狂讚大谷翔平：他不是人類

大谷翔平今天再度化身「救世主」，天使隊近13戰僅有的3勝都是在「投手大谷」先發時搶下的，美國媒體今天也齊聲讚嘆他強投豪打的神勇表現：「大谷翔平不是人類。」而他今天拿下本季第9勝，只差1勝就能成為自1918年的貝比魯斯（Babe Ruth）後，大聯盟相隔104年、史上第二位達成單季10勝、10轟的球員。

大谷翔平今天展現「二刀流」本色，投手方面用105球投6局狂飆12K、投出2次保送，僅被敲4安失1分，最快球速高達100.6英哩（約162公里）；打擊端則有2安、獲1次保送，包含一支帶有2分打點的三壘安打，自己也跑回1分，率領天使以7：1擊敗美聯西區龍頭太空人終止5連敗。

大谷翔平就如同天使隊救世主，本季多次拯救球隊連敗惡夢，美媒也對大谷的表現讚不絕口，《華盛頓郵報》記者珍斯（Chelsea Janes）說：「你能舉出世界上還有誰是比大谷翔平更有價值的選手嗎？我不知道。」《Talkin’ Baseball》則提出大谷近期拿下6連勝，狂飆58K、防禦率低至0.45的超狂數據，大讚：「大谷翔平不是人類。」

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）稱大谷翔平做到「超現實」的事，大谷翔平鐵粉兼FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）則興奮直呼：「我再次強調，大谷翔平是MVP！」

賽後大谷翔平受訪時表示，雖然球隊先前遭遇艱難，但今天還是贏球了，而關於自己連4戰登板都創下雙位數三振，大谷說：「我覺得積極進攻好球帶是很好的策略，能用三振抓下出局數很棒，我會繼續努力。」

除了球技外，大谷翔平對待球迷的溫柔也被鏡頭捕捉到，6局下他在打擊區準備時，觀眾席一位男士突然拉起隔壁年輕女性的手，似乎在示意大谷翔平「看她」，大谷見狀則回以親切微笑，讓球迷大讚「友善又可愛」。