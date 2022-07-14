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MLB／參加全壘打大賽？大谷翔平：要看工作量

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

距離大聯盟明星賽剩下不到一周時間，大谷翔平雖然投、打兩端都獲選參賽，是否先發仍有待明星賽教頭貝克（Dusty Baker）決定，至於全壘打大賽的意願，大谷則說：「要看工作量。」

大谷翔平今天以「第一棒、投手」身分出賽，在投手丘上繳出6局失1分、12次三振成績，打擊上也貢獻2安打、2分打點，幫助天使隊以7：2擊敗太空人隊，用表現證明球迷沒投錯票。

大谷翔平連續2年同時以野手身份與投手身分入選明星賽，持續用二刀流書寫傳奇，指定打擊票選擊敗太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），隨後也獲選進入美聯投手陣容。

對於是否想要在明星賽先發登板，大谷翔平表示：「我當然想，但是也有投手表現比我好，安排我在哪一局投球，我就投。」

明星對抗賽前一天的全壘打大賽，目前還有1個名額，大谷翔平被問到是否有意願時表示：「我還不確定是不是要參加全壘打大賽，在這個之前，要先確定明星賽的工作量。」

明星賽 大谷翔平

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