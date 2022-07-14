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MLB／楚奧特背傷缺陣 明星賽出賽與否未知

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特能否出席明星賽仍未知。 路透
楚奧特能否出席明星賽仍未知。 路透

天使隊當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）昨因背部傷勢提前退場，今天繼續休兵，盡管他表達想在下周明星賽登場的意願，美聯明星隊主帥太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）仍表示會再考慮。

楚奧特昨天只打了2打數就因背部不適提前退場，所幸經檢查後並無大礙，不過未來2場比賽仍掛免戰牌，而根據天使隊首席防護員佛斯塔（Mike Frostad）轉述，楚奧特希望能在明星賽如期亮相。

美聯明星隊主帥貝克則表示，今天賽前他已和天使隊代理總教練尼文（Phil Nevin）討論過楚奧特的狀態，之後再決定是否要讓他於明星賽登場。

楚奧特本季至今出賽79場，繳出打擊率.270、24轟、51打點成績，連續10年入選明星賽，不過7月份他陷入低潮，出賽10場僅敲6支安打包含1轟，打擊率僅.167，36打數被K了18次，OPS也從6月底的1.037下降至0.967。

明星賽 楚奧特 天使

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