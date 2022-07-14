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MLB／大谷不是明星 明星賽教頭：他是超級巨星
太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）也是今年明星賽總教練，今天賽前被問到對大谷翔平的看法，給出「超級巨星（megastar）」的答案，而這位超級巨星也在比賽中繳出6局失1分12K成績，外加2安打、2分打點的成績。
大谷翔平今天再展投打「二刀流」，率領球隊以7：1擊敗太空人隊，貝克在對面休息區看下來，直言自己不會特別享受，但也不會將這樣的表現視為尋常，「我們要找到方法擊敗他，我有擊敗過他幾次，但他擊敗我們更多次，他對大家都是一樣，這傢伙真的有料。」
貝克今年領軍美聯明星隊，先發投手仍待定，大谷翔平投、打皆入選明星賽，先發投球話題滿滿，光芒隊麥克納漢（Shane McClanahan）防禦率1.71、147次三振、10勝3敗的成績也是強力人選。
賽前被問到對於大谷的看法，貝克說：「他不是明星，他是超級巨星，他是最頂尖的野手之一，也入列頂尖投手之林，而且他很聰明，他打球不只是靠天賦，而且還很聰明。」
太空人隊今天幾乎輸給大谷一人表現，先發9人有7人被大谷三振，其中5人更被三振2次以上，「我們一定要攻破他。」貝克表示：「他越來越強了，他該做的只剩下保持健康。」
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