MLB／「古巴飛彈」重返棒壇！塞佩達斯將在多明尼加冬盟復出

說起大聯盟的「古巴飛彈」，除了洋基隊火球男查普曼（Aroldis Chapman）外，前大都會隊強打塞佩達斯（Yoenis Cespedes）也令不少球迷印象深刻，他在2020年季中就因疫情淡出棒壇，不過，根據古巴記者消息指出，他將在今年的冬季聯盟復出。

塞佩達斯上一回在大聯盟出賽得回溯至2020年8月1日，之後他就幾乎消聲匿跡，不過古巴記者羅梅洛（Francys Romero）今天在推特透露，塞佩達斯將加盟多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaeñas），這也是他生涯首度出戰多明尼加聯賽。

36歲的塞佩達斯8年大聯盟生涯待過運動家、紅襪、老虎和大都會，並曾兩度入選明星賽、奪下兩屆全壘打大賽冠軍，生涯平均打擊三圍.273/.327/.497、累積165轟。生涯後期他因傷所擾，2020年季中由於疫情因素退出賽季後，至今都未在大聯盟舞台出賽。