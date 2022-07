MLB／「古巴飛彈」重返棒壇！塞佩達斯將在多明尼加冬盟復出

說起大聯盟的「古巴飛彈」,除了洋基隊火球男查普曼(Aroldis Chapman)外,前大都會隊強打塞佩達斯(Yoenis Cespedes)也令不少球迷印象深刻,他在2020年季中就因疫情淡出棒壇,不過,根據古巴記者消息指出,他將在今年的冬季聯盟復出。

塞佩達斯上一回在大聯盟出賽得回溯至2020年8月1日,之後他就幾乎消聲匿跡,不過古巴記者羅梅洛(Francys Romero)今天在推特透露,塞佩達斯將加盟多明尼加冬季聯盟老鷹隊(Aguilas Cibaeñas),這也是他生涯首度出戰多明尼加聯賽。

36歲的塞佩達斯8年大聯盟生涯待過運動家、紅襪、老虎和大都會,並曾兩度入選明星賽、奪下兩屆全壘打大賽冠軍,生涯平均打擊三圍.273/.327/.497、累積165轟。生涯後期他因傷所擾,2020年季中由於疫情因素退出賽季後,至今都未在大聯盟舞台出賽。

