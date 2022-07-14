MLB／「古巴飛彈」重返棒壇！塞佩達斯將在多明尼加冬盟復出
說起大聯盟的「古巴飛彈」，除了洋基隊火球男查普曼（Aroldis Chapman）外，前大都會隊強打塞佩達斯（Yoenis Cespedes）也令不少球迷印象深刻，他在2020年季中就因疫情淡出棒壇，不過，根據古巴記者消息指出，他將在今年的冬季聯盟復出。
塞佩達斯上一回在大聯盟出賽得回溯至2020年8月1日，之後他就幾乎消聲匿跡，不過古巴記者羅梅洛（Francys Romero）今天在推特透露，塞佩達斯將加盟多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaeñas），這也是他生涯首度出戰多明尼加聯賽。
36歲的塞佩達斯8年大聯盟生涯待過運動家、紅襪、老虎和大都會，並曾兩度入選明星賽、奪下兩屆全壘打大賽冠軍，生涯平均打擊三圍.273/.327/.497、累積165轟。生涯後期他因傷所擾，2020年季中由於疫情因素退出賽季後，至今都未在大聯盟舞台出賽。
Yoenis Céspedes will return to baseball in Dominican Winter League, per sources. It will be with the Aguilas Cibaeñas. The last time he played an official game was on August 1, 2020. pic.twitter.com/rG0CZXZFNk— Francys Romero (@francysromeroFR) July 13, 2022
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