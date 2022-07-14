MLB／皇家10人未打疫苗禁赴加國 費城鐵捕喊扣777萬是小錢

藍鳥本周在主場迎戰費城人和皇家，2隊都有球員因未接種新冠疫苗而無法入境加拿大，對此費城人隊鐵捕瑞爾穆托（J.T. Realmuto）直言：「不會因為會被扣一點小錢就去打，這筆錢很值得。」皇家則有高達10人無法出賽，屆時可能對球隊戰力造成影響。

費城人近日與藍鳥進行2連戰，陣中4名沒打疫苗的球員除了不能隨隊前往加拿大外，還得付出其他代價——被放進限制名單內，這段期間沒有薪水、也不計算大聯盟年資。預估瑞爾穆托就將損失超過26萬美金（約新台幣777萬元）薪水。

「我是名健康的31歲職業運動員，我只是覺得我沒有必要接種疫苗，我已經感染過好幾次了，而且症狀非常輕微。」瑞爾穆托堅決地說：「如果我需要接種疫苗，我會和醫生討論，而不是讓加拿大告訴我該對我的身體做什麼，也不會因為被扣一點小錢就去打疫苗，付錢很值得。」

明天起將作客藍鳥進行4連戰的皇家也面臨相同難題，據《ESPN》報導，有10名選手無法隨隊，包含外野手莫瑞菲德（Whit Merrifield）、泰勒（Michael A. Taylor）、伊斯貝爾（Kyle Isbel）和去年外野手金手套得主班寧坦迪（Andrew Benintendi）、捕手梅連德斯（MJ Melendez）和蓋拉格（Cam Gallagher），能守一壘和外野的多齊爾（Hunter Dozier），以及投手凱勒（Brad Keller）、辛格（Brady Singer）、後援投手柯曼 （Dylan Coleman）。

皇家隊莫瑞菲德。 美聯社

莫瑞菲德表示，如果球隊未來有機會打進季後賽、到加拿大打球，也許情況會有所改變，不過對於現況並不後悔：「我很滿意自己的決定，隊友也支持我，支持做出這樣決定的選手。」

皇家隊總管莫爾（Dayton Moore）則認為，打不打疫苗是球員的個人選擇：「我們一直是一支促進並鼓勵個人選擇的球團，但很不幸地，其中一些事影響球隊，我們對此有些失望，但我們清楚這是比賽的一部分，也是生活的一部分，我們真心期待能提供給這些選手一次機會。」