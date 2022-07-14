MLB／美東5隊勝率都超過5成 金鶯超狂10連勝還墊底

金鶯隊近況超熱，誰都擋不住，今天對小熊隊1局上靠桑坦德（Anthony Santander）兩分打點二壘打領先後，一路保持優勢到比賽結束，以7：1獲勝，這是金鶯從2000年球季至今，近23季首次出現單季10連勝紀錄。

金鶯這波連勝之路從4日擊敗雙城隊開始，接著對遊騎兵（3勝）、天使（4勝）、小熊（2勝）3個系列賽全勝，本季戰績從35勝44敗升至45勝44敗，雖在美聯東區墊底，但同區5隊勝率都超過5成，被喻為「沒有任何弱隊」。

單看單季連勝紀錄，金鶯曾在1999年9月7日到22日打出13連勝，近23季就是本季最猛，後天轉戰佛州對戰光芒隊，進行明星賽前最後1個3連戰，還有繼續推進勝場的機會。

金鶯先發投手衛金斯（Spenser Watkins）今天投5局只揮出4支安打、失1分，牛棚4名投手各投1局，合計只被揮出兩支安打， 讓小熊吞下6連敗。

金鶯過去4季有3季吞下百敗，除了前年因為疫情縮水，60場比賽吞下35敗，2018、19年和去年都是3位數敗場，今年能打到什麼程度成為另類焦點。