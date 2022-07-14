MLB／釀酒人終結者校正回歸？ 挨再見轟後7月防禦率破10

王牌救援怎麼了？釀酒人隊守護神海德（Josh Hader）今天面對雙城於9局下平手時登板，不過他未解決任何打者，還被新秀米蘭達（Jose Miranda）敲出再見3分砲，釀酒人終場以1：4輸球，海德吞下本季第3敗，7月份防禦率高達10.80。

海德本季目前以27次救援成功稱霸全大聯盟，今天他在9局下1：1平手局面下登板，接連投出保送、再被敲一壘安打，今天打擊表現火燙的米蘭達則一棒掃出左外野再見三分砲。海德此役沒解決任何一名打者，投12球中有6顆壞球，吞下本季第3敗，賽後防禦率升至2.73。

SECOND-DECK WALK-OFF HR 😤



Jose Miranda knew it right away 💪 pic.twitter.com/dfes3K1acC — ESPN (@espn) 2022年7月13日

海德7月份至今出賽6場，拿下3次救援成功、送出11次三振，不過投球內容不盡理想，主投5局，被打8支安打其中包含2轟、投出4次保送、失6分苦吞2敗，單月防禦率高達10.80。

海德坦言，自己今天的滑球品質不如預期：「滑球沒有像前一場那樣會跑，也許我太相信它了。」從海德手中開轟的米蘭達賽後則相當興奮：「打到那顆球的當下，我就知道會出去了。能對那樣的選手敲出全壘打感覺太酷了。」他也提到，自己的確在等待海德的滑球：「我知道他會丟，而且他投高了，我也掌握得很好。」