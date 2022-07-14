MLB／史丹頓第23轟挽回戰局 壽星勒梅休跑回洋基致勝分

洋基隊老將勒梅休（DJ LeMahieu）今天「長尾巴」，在紐約主場用最特別的方式慶祝34歲生日，他在延長10局下靠對方暴投跑回致勝分，幫助洋基以7：6險勝紅人隊，終止最近3連敗。

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）表現不振，只投兩局就失4分，尤其2局上面對紅人7到9棒法瑪（Kyle Farmer）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、費爾柴爾德（Stuart Fairchild），被連續揮出3支全壘打，投完這半局因右肩不適退場。

洋基打完前7局5：6落後，8局下史丹頓（Giancarlo Stanton）面對紅人中繼投手吉伯特（Ian Gibaut），轟出345英尺右外野陽春砲，本季第23轟追平比數，兩隊進入延長賽。

紅人10局上無人出局一、三壘有人的有利局面，以三振、雙殺打結束攻勢；10局下洋基在一出局攻占一、二壘後，紅人投手迪亞茲（Alexis Diaz）面對史丹頓打擊時，竟然連續出現兩次暴投，讓二壘上的勒梅休跑回本壘結束比賽。

洋基賽前61勝26敗，再輸就保不住7成勝率，將跌到6成93，擊敗紅人後升至7成05，仍是大聯盟唯一勝率超過7成的球隊，在美聯東區領先排名第2的光芒隊達14場勝差。