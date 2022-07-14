快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／史丹頓第23轟挽回戰局 壽星勒梅休跑回洋基致勝分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基史丹頓在8局下轟出345英尺右外野陽春砲，本季第23轟追平比數，進而在延長賽靠紅人再見暴投贏球。 路透社
洋基史丹頓在8局下轟出345英尺右外野陽春砲，本季第23轟追平比數，進而在延長賽靠紅人再見暴投贏球。 路透社

洋基隊老將勒梅休（DJ LeMahieu）今天「長尾巴」，在紐約主場用最特別的方式慶祝34歲生日，他在延長10局下靠對方暴投跑回致勝分，幫助洋基以7：6險勝紅人隊，終止最近3連敗。

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）表現不振，只投兩局就失4分，尤其2局上面對紅人7到9棒法瑪（Kyle Farmer）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、費爾柴爾德（Stuart Fairchild），被連續揮出3支全壘打，投完這半局因右肩不適退場。

洋基打完前7局5：6落後，8局下史丹頓（Giancarlo Stanton）面對紅人中繼投手吉伯特（Ian Gibaut），轟出345英尺右外野陽春砲，本季第23轟追平比數，兩隊進入延長賽。

紅人10局上無人出局一、三壘有人的有利局面，以三振、雙殺打結束攻勢；10局下洋基在一出局攻占一、二壘後，紅人投手迪亞茲（Alexis Diaz）面對史丹頓打擊時，竟然連續出現兩次暴投，讓二壘上的勒梅休跑回本壘結束比賽。

洋基賽前61勝26敗，再輸就保不住7成勝率，將跌到6成93，擊敗紅人後升至7成05，仍是大聯盟唯一勝率超過7成的球隊，在美聯東區領先排名第2的光芒隊達14場勝差。

洋基 紅人 勒梅休

延伸閱讀

MLB／洋基守護神霍姆斯本季首次崩盤 教頭：這是個例外

MLB／今日戰績表 終結者終於失守洋基苦吞3連敗

MLB／國聯2重砲參戰全壘打大賽 美聯史丹頓有興趣還未獲邀請

MLB／查普曼轉中繼對紅襪吞敗 洋基掉11分本季最慘

相關新聞

MLB／連續32局無失分中斷 大谷翔平照刷新2紀錄

天使隊投打「二刀流」大谷翔平掉分了，今天對戰太空人隊在4局上破功，連續無失分局數停在32局，刷新隊史近50年來新紀錄，也...

MLB／道奇岡索林被打爆讓出防禦率王 跨季14連勝被隊友挽回

道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）本季不敗神話，今天差點在聖路易破滅，他對紅雀隊先發5局失5分，眼看開季11...

MLB／史丹頓第23轟挽回戰局 壽星勒梅休跑回洋基致勝分

洋基隊老將勒梅休（DJ LeMahieu）今天「長尾巴」，在紐約主場用最特別的方式慶祝34歲生日，他在延長10局下靠對方...

MLB／美東5隊勝率都超過5成 金鶯超狂10連勝還墊底

金鶯隊近況超熱，誰都擋不住，今天對小熊隊1局上靠桑坦德（Anthony Santander）兩分打點二壘打領先後，一路保...

MLB／釀酒人終結者校正回歸？ 挨再見轟後7月防禦率破10

王牌救援怎麼了？釀酒人隊守護神海德（Josh Hader）今天面對雙城於9局下平手時登板，不過他未解決任何打者，被新秀米蘭達（Jose Miranda）敲出再見3分砲，釀酒人終場以1：4輸球，海德吞下本季第3敗，7月份防禦率高達10.80。

MLB／水手新秀大物、守護者2重砲參賽 全壘打大賽剩1名額

水手隊官方推特今天宣布，陣中超級新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）將會參加全壘打大賽，連同守護者隊球星拉米瑞茲（Jose　Ramirez），全壘打大賽的8位參賽者已揭曉7人，只剩下一個名額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。