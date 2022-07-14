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MLB／道奇岡索林被打爆讓出防禦率王 跨季14連勝被隊友挽回

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）本季不敗神話，今天差點在聖路易破滅。 路透社
道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）本季不敗神話，今天差點在聖路易破滅。 路透社

道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）本季不敗神話，今天差點在聖路易破滅，他對紅雀隊先發5局失5分，眼看開季11連勝就要中斷，但隊友在比賽後半段打爆紅雀牛棚，讓他逃過敗投，道奇7：6逆轉勝。

道奇昨天3連戰首戰6：7輸球，今天推出國聯雙冠王岡索林登板，他先前16場先發投出11勝，道奇在這16戰也拿下13勝；但岡索林此役踢到鐵板，被揮出7支安打，包括3局下亞瑞納多（Nolan Arenado）兩分砲，失5分全是自責分。

岡索林從去年7年25日投贏洛磯隊後，將近1年不知輸球滋味；他在本季前16場先發，單場最多只失3分，而且最多只有兩分自責，今天對紅雀之戰成為最慘的一役，但靠隊友火力支援，在明星賽前保持完美不敗之身。

道奇今天打完前6局0：6大幅落後，7局上追回兩分，8局上進帳3分，9局上再得3分，終場反以1分之差獲勝；紅雀40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）先發5.1局無失分，挑戰本季第7勝被牛棚搞砸。

岡索林目前11勝仍是國聯投手最多，不過防禦率從1.62升至2.02，把防禦率王頭銜讓給馬林魚隊王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），他本季出賽18場投出9勝3敗、防禦率1.73，投130.1局是大聯盟所有投手最多，也是國聯唯一投出兩場完投勝的投手。

道奇 岡索林 紅雀

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