MLB／水手新秀大物、守護者2重砲參賽 全壘打大賽剩1名額

水手隊官方推特今天宣布，陣中超級新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）將會參加全壘打大賽，連同守護者隊球星拉米瑞茲（Jose Ramirez），全壘打大賽的8位參賽者已揭曉7人，只剩下一個名額。

21歲的羅德里奎茲成為史上第14位參加全壘打大賽的新秀，在此之前只有2017年的「法官」賈吉（Aaron Judge）、2019年的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）能在菜鳥年奪冠。

水手隊新秀大物羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。 美聯社

而羅德里奎茲也是水手隊史第七位參賽的球員，前一次是2016年的卡諾（Robinson Cano），不過《ESPN》指出，過去能在全壘打大賽奪冠的水手球員只有名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他曾在1994、1998、1999年3度奪冠。

羅德里奎茲本季至今已敲15轟、44分打點，另有21次盜壘成功，打擊三圍.274/.333/.474，日前他也進入美聯明星隊，也是美聯新人王的熱門人選。

除了今天新增的羅德里奎茲外，守護者隊球星拉米瑞茲也將參賽，再加上先前已知的5位選手：尋求3連霸的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、即將退休的紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）、國民隊少年強打索托（Juan Soto）、費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）和勇士隊球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）。