MLB／連續32局無失分中斷 大谷翔平照刷新2紀錄

天使隊投打「二刀流」大谷翔平掉分了，今天對戰太空人隊在4局上破功，連續無失分局數停在32局，刷新隊史近50年來新紀錄，也創下日籍球員新紀錄。

從6月10日對紅襪隊之戰的比賽後段開始，大谷翔平到今天開賽前累積28.2局無失分，今天前3局封鎖太空人隊，但在4局上先投出保送，又被盜壘，1出局後被古利爾（Yuli Gurriel）敲出安打，丟掉1分。

連續無失分局數剛好停在32局，這是天使球團自1975年以來的新高，原本紀錄是2006年雷基（John Lackey）的30.2局；也超越原本岩隈久志在2013年締造的連續31.2局無失分日籍投手紀錄。

雖然丟掉1分，不過2局下天使隊已先攻下3分，馬許（Brandon Marsh）先馳得點安打外，兼任第一棒的大谷翔平自己也敲出2分打點三壘打。