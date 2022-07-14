快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／連續32局無失分中斷 大谷翔平照刷新2紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷連續無失分局數停在32局。 美聯社
大谷連續無失分局數停在32局。 美聯社

天使隊投打「二刀流」大谷翔平掉分了，今天對戰太空人隊在4局上破功，連續無失分局數停在32局，刷新隊史近50年來新紀錄，也創下日籍球員新紀錄。

從6月10日對紅襪隊之戰的比賽後段開始，大谷翔平到今天開賽前累積28.2局無失分，今天前3局封鎖太空人隊，但在4局上先投出保送，又被盜壘，1出局後被古利爾（Yuli Gurriel）敲出安打，丟掉1分。

連續無失分局數剛好停在32局，這是天使球團自1975年以來的新高，原本紀錄是2006年雷基（John Lackey）的30.2局；也超越原本岩隈久志在2013年締造的連續31.2局無失分日籍投手紀錄。

雖然丟掉1分，不過2局下天使隊已先攻下3分，馬許（Brandon Marsh）先馳得點安打外，兼任第一棒的大谷翔平自己也敲出2分打點三壘打。

大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／打者翔平被三振扁嘴說No 投手大谷明天又要負責止敗

MLB／大谷翔平又雙料入圍明星賽 是否先發投球未定案

MLB／賽前才對好友賣萌 大谷翔平9局賞他一支陽春砲

MLB／髒髒的不喜歡 大谷翔平清紅土太可愛萌翻球迷

相關新聞

MLB／連續32局無失分中斷 大谷翔平照刷新2紀錄

天使隊投打「二刀流」大谷翔平掉分了，今天對戰太空人隊在4局上破功，連續無失分局數停在32局，刷新隊史近50年來新紀錄，也...

MLB／藍鳥開除蒙托亞 本季第三位遭開除總教練

藍鳥隊今天宣布開除總教練蒙托亞（Charlie Montoyo），職務由板凳教練史耐德（John Schneider）代...

MLB／張育成微調 打擊綻光芒

光芒隊昨天把握對手連續兩次失誤，6局下攻下3分逆轉戰局，以3：2擊敗紅襪隊，張育成是少數從紅襪王牌投手塞爾手中敲安的打者...

MLB／普荷斯再度開轟創紀錄！前東家道奇成苦主

才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟！ 本日紅雀在主場迎戰道奇隊，42歲老將普荷斯（Albert Pujols）面對到前東家道奇毫不手軟，敲出生涯第685發全壘

MLB／洋基守護神霍姆斯本季首次崩盤 教頭：這是個例外

再強的終結者也有失手的時候，本季尚未失手過的洋基新任終結者霍姆斯（Clay Holmes）就在今天踢到紅人這塊鐵板，浪費了柯爾7局無失分好投，單局狂丟4分丟掉勝利，洋基也苦吞3連敗。 洋基王牌柯

MLB／美東不好混！ 金鶯9連勝站上五成勝率仍墊底

美聯東區果然是大聯盟一級戰區，在今日金鶯以4:2擊敗小熊隊，奪下睽違23年的9連勝後，這分區包含以61勝26敗在全聯盟獨走的洋基，其後的光芒、紅襪等隊勝率全在五成以上！ 近況火熱8連勝的金鶯作客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。