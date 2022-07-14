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MLB／藍鳥開除蒙托亞 本季第三位遭開除總教練

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥隊今天宣布開除總教練蒙托亞，是大聯盟本季第三位季中被開除的教頭。 美聯社
藍鳥隊今天宣布開除總教練蒙托亞，是大聯盟本季第三位季中被開除的教頭。 美聯社

藍鳥隊今天宣布開除總教練蒙托亞（Charlie Montoyo），職務由板凳教練史耐德（John Schneider）代理，這也是大聯盟今年第3位在季中被開除的總教練。

藍鳥隊今年開季打得不錯，6月結束時勝場還高過敗場9場，然而7月卻遇到低潮，在蒙托亞離隊前11場9敗，戰績46勝42敗排名美聯東區第四、美聯外卡第三，雖然昨天才以4：3擊敗費城人隊，中止4連敗，但藍鳥球團還是做出抉擇。

藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）表示，雖然不樂見此事發生，但球隊目前戰績確實不如預期，「我認為我們應該更好，能夠打得更好，這是團隊的挫折，我也有份。」

蒙托亞從2015年進入藍鳥隊教練團，2019年接下教頭職務，2020年曾帶隊打進季後賽，不過在外卡戰輸給光芒隊無緣晉級，如今成為本季繼費城人隊吉拉迪（Joe Girardi）、天使隊麥登（Joe Maddon）之後，第三位被開除的總教練。

藍鳥 費城人 吉拉迪

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