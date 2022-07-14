MLB／藍鳥開除蒙托亞 本季第三位遭開除總教練
藍鳥隊今天宣布開除總教練蒙托亞（Charlie Montoyo），職務由板凳教練史耐德（John Schneider）代理，這也是大聯盟今年第3位在季中被開除的總教練。
藍鳥隊今年開季打得不錯，6月結束時勝場還高過敗場9場，然而7月卻遇到低潮，在蒙托亞離隊前11場9敗，戰績46勝42敗排名美聯東區第四、美聯外卡第三，雖然昨天才以4：3擊敗費城人隊，中止4連敗，但藍鳥球團還是做出抉擇。
藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）表示，雖然不樂見此事發生，但球隊目前戰績確實不如預期，「我認為我們應該更好，能夠打得更好，這是團隊的挫折，我也有份。」
蒙托亞從2015年進入藍鳥隊教練團，2019年接下教頭職務，2020年曾帶隊打進季後賽，不過在外卡戰輸給光芒隊無緣晉級，如今成為本季繼費城人隊吉拉迪（Joe Girardi）、天使隊麥登（Joe Maddon）之後，第三位被開除的總教練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言