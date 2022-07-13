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MLB／洋基守護神霍姆斯本季首次崩盤 教頭：這是個例外

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基新任守護神霍梅斯單局崩盤，本季首次無法守成。 路透社
洋基新任守護神霍梅斯單局崩盤，本季首次無法守成。 路透社

再強的終結者也有失手的時候，本季尚未失手過的洋基新任終結者霍姆斯（Clay Holmes）就在今天踢到紅人這塊鐵板，浪費了柯爾7局無失分好投，單局狂丟4分丟掉勝利，洋基也苦吞3連敗。

洋基王牌柯爾此戰先發7局無失分，送出11張老K，讓紅人隊一籌莫展，而佈局投手金恩（Michael King）同樣接力守成，第9局換上本季還沒失手過的終結者霍姆斯，看似又是一場穩贏的比賽，沒想到他大失準心，先是保送范恩（Tommy Pham）後遭瓦托（Joey Votto）敲安，隨即投出觸身球形成滿壘，教練團趕緊上丘關切。

然而暫停過後仍於事無補，霍姆斯再度被敲出安打，讓紅人順利破蛋，隨後又投出觸身球送給對手1分，此時紅人僅以2:3落後洋基1分，一人都沒解決的他在噓聲中退場，洋基換上佩雷塔後一度連拿2個出局數勝利在望，但紅人上季國聯新人王英迪亞（Jonathan India）一棒送回2分幫助球隊反超，這2分也算在霍姆斯身上，而洋基在9局下無力回天，終場就以4:3吞敗。

總計霍姆斯一個人都沒解決就丟了4分，這是他加入洋基後的單場最高失分，他過去38場出賽最多只丟2分，此外洋基本季49次帶著領先進入第九局的全勝戰績也破因此破功；反觀紅人本季48次在前8局落後都輸球後，終於拿下首場逆轉勝。

而對於本日控球失準的終結者霍姆斯，洋基主帥布恩（Aaron Boone）並未苛責，力挺子弟兵表示：「我認爲這是個例外，我們會注意他的狀況，但我認為今晚只是個失誤。」至於搞砸勝利的霍姆斯則表示，「這不該發生也無法接受，我必須在接下來的比賽作出調整。」

新人 金恩

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