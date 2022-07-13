MLB／普荷斯再度開轟創紀錄！前東家道奇成苦主

才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟！

本日紅雀在主場迎戰道奇隊，42歲老將普荷斯（Albert Pujols）面對到前東家道奇毫不手軟，敲出生涯第685發全壘打，幫助球隊以7:6一分之差險勝，同時也將連勝場數推進至3場。

本季結束後將退休的紅雀球星普荷斯，在宣布參加全壘打大賽後先在正式比賽中熱身，今日對上前東家道奇，在第2局砲轟前隊友懷特（Mitch White），3天內第二度開砲，也是本季第6發全壘打、生涯第685轟，距離退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696發全壘打，僅剩11轟差距。此外這也是他生涯砲轟的第446位投手，僅次聯盟第一的邦茲（Barry Bonds）的449位。

據《ESPN Stats & Info》統計，普荷斯生涯已對17支球隊都有20轟以上，正式超越小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）成為紀錄保持者，紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）也給予肯定：「普荷斯在適時的時機，打出了一發全壘打，這就是老將價值，他的打擊很好，球隊非常需要他。」