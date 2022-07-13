MLB／今日戰績表 終結者終於失守洋基苦吞3連敗

擁有「台灣怪力男」之稱的旅美好手李灝宇，本日從傷兵名單回歸後，先到新人聯盟打復健賽並擔任先發，馬上就有長打演出，且4次打擊有3次上壘，用表現證明自己健康無虞。 李灝宇是在於上個月初被球隊放入傷病

2022-07-13 12:15