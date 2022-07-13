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MLB／今日戰績表 終結者終於失守洋基苦吞3連敗

聯合新聞網／ 整理
洋基隊新任守護神霍梅斯終於踢到鐵板，對紅人吞下本季首次救援失敗，洋基也苦吞3連敗。 美聯社
洋基隊新任守護神霍梅斯終於踢到鐵板，對紅人吞下本季首次救援失敗，洋基也苦吞3連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

白襪 1:4 守護者

海盜 3:2 馬林魚

紅人 4:3 洋基

水手 vs. 國民(延賽)

費城人 3:4 藍鳥

紅襪 2:3 光芒

白襪 7:0 守護者

大都會 1:4 勇士

釀酒人 6:3 雙城

道奇 6:7 紅雀

運動家 14:7(12局) 遊騎兵

金鶯 4:2 小熊

老虎 7:5 皇家

教士 3:5 洛磯

太空人 6:5 天使

響尾 0:13 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 水手 vs. 國民

00:20 大都會 vs. 勇士

01:10 釀酒人 vs. 雙城

02:10 老虎 vs. 皇家

03:45 響尾蛇 vs. 巨人

06:05 水手 vs. 國民(雙重戰)

06:40 海盜 vs. 馬林魚

07:05 紅人 vs. 洋基

07:07 費城人 vs. 藍鳥

01:10 白襪 vs. 守護者

07:10 紅襪 vs. 光芒

07:45 道奇 vs. 紅雀

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:05 金鶯 vs. 小熊

08:40 教士 vs. 洛磯

09:38 太空人 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

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