MLB／今日戰績表 終結者終於失守洋基苦吞3連敗
MLB今日戰績表
白襪 1:4 守護者
海盜 3:2 馬林魚
紅人 4:3 洋基
水手 vs. 國民(延賽)
費城人 3:4 藍鳥
紅襪 2:3 光芒
白襪 7:0 守護者
大都會 1:4 勇士
釀酒人 6:3 雙城
道奇 6:7 紅雀
運動家 14:7(12局) 遊騎兵
金鶯 4:2 小熊
老虎 7:5 皇家
教士 3:5 洛磯
太空人 6:5 天使
響尾蛇 0:13 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:05 水手 vs. 國民
00:20 大都會 vs. 勇士
01:10 釀酒人 vs. 雙城
02:10 老虎 vs. 皇家
03:45 響尾蛇 vs. 巨人
06:05 水手 vs. 國民(雙重戰)
06:40 海盜 vs. 馬林魚
07:05 紅人 vs. 洋基
07:07 費城人 vs. 藍鳥
01:10 白襪 vs. 守護者
07:10 紅襪 vs. 光芒
07:45 道奇 vs. 紅雀
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:05 金鶯 vs. 小熊
08:40 教士 vs. 洛磯
09:38 太空人 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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