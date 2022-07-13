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MLB／美東不好混！ 金鶯9連勝站上五成勝率仍墊底

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊奪下近期9連勝，終於站上五成勝率。 美聯社
金鶯隊奪下近期9連勝，終於站上五成勝率。 美聯社

美聯東區果然是大聯盟一級戰區，在今日金鶯以4:2擊敗小熊隊，奪下睽違23年的9連勝後，這分區包含以61勝26敗在全聯盟獨走的洋基，其後的光芒、紅襪等隊勝率全在五成以上！

近況火熱8連勝的金鶯作客小熊，雖然開局就陷入0：2落後，不過很快在第3局靠著接連的安打追回1分，第4局烏力亞斯（Ramon Urias）一發2分彈幫助球隊以3:2反超，第7局馬泰歐（Jorge Mateo）再用陽春彈添加保險分，終場金鶯就以4:2帶走勝利，同時也將連勝紀錄推進至9場，戰績爬回到44勝44敗，勝率正式回歸5成。

先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）雖然在一開局遭遇亂流，但他隨即回穩主投7局僅失2分奪下勝投，而身為金鶯今年唯一入選明星賽的選手，終結羅培茲（Jorge Lopez）第9局登板也沒掉漆，用乾淨俐落的三上三下幫助球隊守住勝利，也收下本季第17次救援成功。

今日在攻守兩端都有良好表現的烏力亞斯（Ramon Urias）賽後說到：「我們過去幾個賽季並不順利，吞了很多敗仗，但我們現在正在享受連勝。」

值得一提的是金鶯雖然站上五成勝率，但可怕的是在競爭激烈的美聯東區卻還是墊底，也是全聯盟唯一一個分區五隊勝率都在五成以上，好消息是他們距離第二招外卡僅有2場勝差，繼續保持競爭力就有望打入季後賽！

東區

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