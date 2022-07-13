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MLB／國聯2重砲參戰全壘打大賽 美聯史丹頓有興趣還未獲邀請

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人重砲史瓦伯（左），以及國民強打強打少年索托（右）同日宣布參加全壘打大賽。 截圖自MLB官方推特
費城人重砲史瓦伯（左），以及國民強打強打少年索托（右）同日宣布參加全壘打大賽。 截圖自MLB官方推特

大聯盟明星周全壘打大賽將於本月19日舉辦，費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），以及國民強打強打少年索托（Juan Soto）兩人在今天先後宣布確定參賽，至此名單已湊滿5人，但美聯仍尚未有參賽者。

29歲的史瓦伯在6月狂轟猛戰，單月掃出16轟，緊追30轟領先群雄的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），讓他決定繼2018年後再次參戰，當年他代表小熊一路闖進決賽，可惜以18：19一支差距敗給現在的隊友哈波(Bryce Haroer)無緣冠軍。

至於國民少年強打索托本季17轟雖然不算特別突出，但和眾多打者認為參賽會影響打擊機制不同，他反而認有助於他提升擊球率，因此把這比賽當作調整機會。

除了本日宣布參賽的史瓦柏、索托兩人外，目前參賽者已有將尋求全壘打大賽3連霸的大都會明星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.），以及紅雀傳奇普荷斯（Albert Pujols），但清一色是國聯球員，美聯方面仍從缺，就看近日表態有意與會的洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），能否收到邀請成為美聯第一位參賽者，他也信誓旦旦的說：「雖然目前沒有相關的消息，但想我一定能參賽的。」

全壘打大賽若有史丹頓勢必會增加收視率，不過有趣的是球迷反應十分兩極，喜歡重砲對決的球迷很期待，但也有不少人都建議他以賽季為重。

北極熊

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