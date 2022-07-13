MiLB／「怪力男」李灝宇傷癒復出 復健賽飆長打還演盜壘
擁有「台灣怪力男」之稱的旅美好手李灝宇，本日從傷兵名單回歸後，先到新人聯盟打復健賽並擔任先發，馬上就有長打演出，且4次打擊有3次上壘，用表現證明自己健康無虞。
李灝宇是在於上個月初被球隊放入傷病名單，休養一個月後今天被送到新人聯盟展開復健賽，今日面對洋基隊擔任第2棒先發游擊手，他也繳出亮眼表現，首打席就展現長打能力擊出二壘安打，隨後接連2個打席選到保送上壘，更有盜壘的表現，今日3次上壘都能順利回到本壘得分，第4打席遭到三振後，於6局上被換下場。
總計李灝宇今日成績是2打數1安打，外加兩保送與跑回3分，可惜球隊在這場打擊大戰以10：15輸球，他受傷前曾在5月奪下費城人隊1A最佳打者，期待結束復健賽後能回到1A繼續磨練。
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