MLB／釀酒人守護神家庭為重退出明星賽 最大遺珠洛登入選了

第4度入選明星賽的釀酒人球星海德（Josh Hader），今日以「陪伴家人」為由退出本屆的大聯盟明星賽，大聯盟官方也宣布將由「遺珠」巨人先發洛登（Carlos Rodon）替補入選。

釀酒人超級終結者海德本季依舊強勢，出賽30場ERA僅1.88，近28.2投球狂K49人，更在本季寫下跨季連續40場救援未失分的大聯盟紀錄，日前也連續四年被選入明星賽。不過海德為了陪伴近期剛產子的妻子，決定退出本屆明星賽。他說：「能被選入明星賽我感到非常榮幸，但我希望與家庭為重，陪伴家人是我的職責，同時我也想為下半季做準備。」

日前海德本季曾因妻子懷孕導致併發症，向釀酒人請假二度離開球隊，因此他強調，「家人目前更需要我，因此不得已共同做出這艱難的決定」。

大聯盟在海德宣布退出後，立即將日前最大遺珠巨人先發洛登（Carlos Rodon）替補進明星賽，另外也宣布其他傷兵替補人選，太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）由紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）頂替，而本季在馬林魚打出好表現的一壘手古柏（Garrett Cooper）則頂上費城球星哈波（Bryce Harper）的空缺，三人將參與仲夏夜饗宴。