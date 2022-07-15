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MLB／今日戰績表 水手法蘭斯超前安助隊打敗遊騎兵拉出11連勝

聯合新聞網／ 整理
水手隊法蘭斯擊出超前安，最終助隊打敗遊騎兵拉出11連勝。 路透
水手隊法蘭斯擊出超前安，最終助隊打敗遊騎兵拉出11連勝。 路透

MLB今日戰績表

海盜 2：3 馬林魚

教士 5：8 洛磯

勇士 5：4 國民

紅人 7：6 洋基

皇家 3：1 藍鳥

紅襪 4：5 光芒

老虎 0：4 守護者

道奇 4：0 紅雀

白襪 12：2 雙城

大都會 8：0 小熊

水手 6：5 遊騎兵

太空人 3：2 天使

釀酒人 3：2 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 大都會 vs. 小熊

06:40 費城人 vs. 馬林魚

07:05 勇士 vs. 國民

07:05 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:07 皇家 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:10 老虎 vs. 守護者

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:10 白襪 vs. 雙城

08:10 運動家 vs. 太空人

08:15 紅人 vs. 紅雀

08:40 海盜 vs. 洛磯

09:38 道奇 vs. 天使(華視)

09:40 響尾 vs. 教士

10:15 釀酒人 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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