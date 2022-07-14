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MLB／今日戰績表 水手一日兩勝國民20年來首度拉出10連勝

聯合新聞網／ 整理
水手今日雙重戰對國民均取勝，拉出該隊本季最長10連勝。 法新社
水手今日雙重戰對國民均取勝，拉出該隊本季最長10連勝。 法新社

MLB今日戰績表

水手 6：4 國民

水手 2：4 國民(雙重戰)

大都會 7：3 勇士

釀酒人 1：4 雙城

老虎 2：5 皇家

響尾 3：4 巨人

海盜 4：5 馬林魚

紅人 6：7(10局) 洋基

費城人 2：8 藍鳥

紅襪 1：4 光芒

白襪 2：1 守護者

道奇 7：6 紅雀

金鶯 7：7 小熊

運動家 2：5 遊騎兵

教士 6：10 洛磯

太空人 1：7 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 海盜 vs. 馬林魚

03:10 教士 vs. 洛磯

07:05 勇士 vs. 國民

07:05 紅人 vs. 洋基

07:07 皇家 vs. 藍鳥

07:10 紅襪 vs. 光芒(愛爾達體育1台)

07:10 老虎 vs. 守護者

07:15 道奇 vs. 紅雀

07:40 白襪 vs. 雙城

08:05 大都會 vs. 小熊

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:07 太空人 vs. 天使(緯來體育台)

09:45 釀酒人 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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