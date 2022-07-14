MLB／今日戰績表 水手一日兩勝國民20年來首度拉出10連勝

說起大聯盟的「古巴飛彈」，除了洋基隊火球男查普曼（Aroldis Chapman）外，前大都會隊強打塞佩達斯（Yoenis Cespedes）也令不少球迷印象深刻，他在2020年季中就因疫情淡出棒壇，不過，根據古巴記者消息指出，他將在今年的冬季聯盟復出。

2022-07-14 14:49