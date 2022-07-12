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MLB／願意重啟談判？ 賈吉：若在球季結束前續約很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉透露自己希望在球季結束前搞定續約，也引起猜測他現在應該願意重啟合約談判。 美聯社
賈吉透露自己希望在球季結束前搞定續約，也引起猜測他現在應該願意重啟合約談判。 美聯社

洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）季前拒絕球團開出的7年、2.135億美元（約新台幣63億元）報價，當時賈吉透露為了專助於比賽，他不會在季中談約，不過昨天他接受洋基隊大前輩兼《ESPN》球評康恩（David Cone）訪問時透露自己希望在球季結束前搞定續約，也引起猜測他現在應該願意重啟合約談判。

上半季接近尾聲，洋基繳出61勝25敗，超狂.709勝率，賈吉也掃出傲視全聯盟的30轟，貢獻65分打點、打擊率.283，此外，他的67支安打、壘打數194和6次敬遠都是全大聯盟之冠，是本季美聯MVP的熱門人選。

康恩替賈吉打抱不平，他表示洋基在季前對賈吉提出7年、2.135億美元的合約遭拒絕，不過其實「法官」陣營從未對平均年薪、合約年限做出任何回應：「許多媒體卻不斷散播法官要類似天使隊楚奧特（Mike Trout）規格的合約。」

賈吉受訪時說：「若能在球季結束前搞定續約，將是很棒的事。」許多紐約媒體都認為，這表示賈吉現在願意重啟談約，也在暗示洋基隊球團，如果現在不及時出手，到了季末他投奔自由市場時想留人就有難度了。也有媒體直言，若無法在本季結束前談好約，賈吉離開洋基的日子也不遠了。

賈吉 洋基

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