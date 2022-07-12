MLB／今日戰績表 張育成打回轉隊光芒首分打點

39歲老將卡諾（Robinson Cano）昨從教士被交易至勇士，與父親相隔38年後再度成為勇士隊教頭史尼克（Brian Snitker）的子弟兵。今天他擔任先發9棒，而卡諾上一次打第9棒得回溯至2007年洋基時期，正巧當天的先發投手就是台灣之光王建民，棒球推特帳號也放上令台灣球迷相當懷念的「早餐店打線」。

2022-07-12 15:27