MLB／今日戰績表 張育成打回轉隊光芒首分打點
MLB今日戰績表
老虎 1:3 皇家
海盜 5:1 馬林魚
紅襪 5:10 光芒
白襪 4:8 守護者
費城人 1:6 紅雀
大都會 4:1 勇士
運動家 8:10 遊騎兵
老虎 3:8 皇家(雙重戰)
教士 6:5 洛磯
響尾蛇 4:3 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 白襪 vs. 守護者
06:40 海盜 vs. 馬林魚
07:05 紅人 vs. 洋基
07:05 水手 vs. 國民
07:07 費城人 vs. 藍鳥
07:10 紅襪 vs. 光芒
07:10 白襪 vs. 守護者(雙重戰)
07:20 大都會 vs. 勇士(愛爾達體育1台)
07:40 釀酒人 vs. 雙城
07:45 道奇 vs. 紅雀
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:05 金鶯 vs. 小熊
08:10 老虎 vs. 皇家
08:40 教士 vs. 洛磯
09:38 太空人 vs. 天使(緯來體育台)
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
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