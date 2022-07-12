MLB／父子都被勇士教頭帶過 卡諾再打9棒勾起台灣人回憶

39歲老將卡諾（Robinson Cano）昨從教士被交易至勇士，與父親相隔38年後再度成為勇士隊教頭史尼克（Brian Snitker）的子弟兵。今天他擔任先發9棒，而卡諾上一次打第9棒得回溯至2007年洋基時期，正巧當天的先發投手就是台灣之光王建民，棒球推特帳號也放上令台灣球迷相當懷念的「早餐店打線」。

在勇士公布今天的先發打線後，棒球推特帳號「Céspedes Family BBQ」也放上卡諾上一回打第9棒的比賽，是在2007年7月3日面對雙城一役，當天的先發投手正好就是王建民。

here were the lineups the last time Robinson Canó batted 9th: July 3, 2007 https://t.co/pJrMgsAPNI pic.twitter.com/Fhl3upDIGo — Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) 2022年7月11日

勾起台灣球迷回憶的不只有當時叱吒風雲的王建民，還有台灣球迷戲稱的「早餐店打線」，包含卡布雷拉（Melky Cabrera）、基特（Derek Jeter）、A-Rod（Alex Rodriguez）、松井秀喜、波沙達（Jorge Posada）、阿布瑞烏（Bobby Abreu）等人都在先發名單，當天王建民繳出7局無失分好投，助隊以8：0贏球，收下該季第8勝。

今天賽前勇士隊教頭史尼克表示，卡諾先前在大聯盟的表現可能沒那麼出色，不過球隊仍認為值得一試，也期許他能找回身手。卡諾果然沒讓總仔失望，他是今天「唯三」能從大都會隊王牌薛則（Max Scherzer）手中敲安的勇士隊打者、單場繳出雙安表現。

66歲的老教頭史尼克也透露，自己1984年在達勒姆公牛隊（當時勇士1A）時也帶過卡諾的父親––前中職洋將阿Q（José Canó）。

阿Q1980年3月與洋基簽約，不過同年8月就遭釋出，來到勇士後最高層級僅到1A，1987年他轉戰太空人，並於2年後登上大聯盟，出賽6場防禦率5.09。1992至94年來台效力統一獅，1998至99年則改披味全龍戰袍，譯名也改為強龍。