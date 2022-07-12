MLB／薛則7局9K失1分奪勝 隊友安心：他先發得1、2分就夠了

國聯東區龍頭大都會與衛冕軍勇士今天進行3連戰首場賽事，大都會派出塞揚強投薛則（Max Scherzer）應戰，他繳出7局失1分好投，最終幫助球隊以4：1獲勝，自己也奪下本季第6勝。大都會今天贏球後與勇士的勝場差稍稍拉開至2.5場。

37歲的薛則本季年薪高達4333萬美元（約新台幣13億元），他的表現也對得起身價，今天他主投7局，僅被敲3支安打，唯一的失分來自萊里（Austin Riley）的陽春砲狙擊，此外，薛則還送給對方9張老K、並未投出任何保送，成功收下本季第6勝。這也是薛則傷癒歸隊後的首勝，他說：「我現在已經遠離傷病了。」

打擊方面，大都會隊吉洛梅（Luis Guillorme）3打數2安打2打點，其中包含他本季首轟，強打阿隆索（Pete Alonso）也有2打點表現，吉洛梅也讚賞薛則帶給打者的安定感：「當你身後的戰友沒掉分時，那種感覺很棒，大家都知道，當他投球時，可能只要得個1、2分就夠了。」

自家教頭蕭瓦特（Buck Showalter）指出，面對衛冕軍，薛則克服了客場劣勢：「他是一位與眾不同的球員。」勇士隊主帥史尼克（Brian Snitker）也忍不住大讚薛則：「這是他歸隊後的第2次登板，我認為他的表現非常、非常棒。」

薛則本季至今出賽10場，每一場比賽皆投滿5局，成績6勝1敗，防禦率僅2.15，WHIP值更只有0.83。