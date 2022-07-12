MLB／替補上陣敲安建功 張育成轉戰光芒首打點出爐

光芒今在主場迎戰紅襪，旅美好手張育成本場比賽雖自板凳出發，不過他在8局下得點圈有人情況下敲安，打下光芒隊單局第3分，而張育成轉隊後的首打點也出爐。

今天前5局打完，紅襪與光芒戰成5：5平手，光芒在6局靠著狄亞茲（Yandy Díaz）和拉米瑞茲（Harold Ramírez）的適時安打打下2分領先。

張育成則在8局上接替先發二壘手阿蘭達 （Jonathan Aranda）守備，8局下光芒攻勢再起，靠著失誤、安打接連上壘，接著狄亞茲與拉米瑞茲再度打回分數，張育成在一二壘有人情況下上場打擊，敲出左外野方向安打送回拉米瑞茲，光芒吃下3分大局，終場光芒就以10：5擊敗紅襪。

張育成在台灣時間10日轉戰光芒首場比賽就演出雙安，昨擔任先發第七棒4打數無安打，今天替補出發，來到光芒後的首打點也出爐，賽後打擊率.167。