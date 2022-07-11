MLB／洛登不介意成明星賽遺珠 反倒替前隊友未入選抱不平
大聯盟今天明星賽完整名單一出，幾家歡樂幾家愁，巨人洛登（Carlos Rodon）就成了遺珠之一，洛登雖表示遺憾，但他認為前隊友白襪投手希斯（Dylan Cease）沒能入選更是沒有道理。
洛登從2015年開始就效力白襪，直到今年才轉戰巨人，本季目前為止他拿下8勝5敗、100局的投球中飆出124K、防禦率2.70。由於他去年就入選過一次明星賽，他認為這次沒能再入選並不可惜，反倒是替那些從未獲得明星賽殊榮的好投手感到婉惜，其中一位就是前隊友希斯。
希斯上星期才剛擊敗大谷翔平，獲得6月單月MVP肯定，本季17場先發中，拿下7勝4敗、防禦率2.45成績，對於希斯未能入選明星賽，洛登替他抱不平，他不滿表示，「希斯上半季的表現明顯比許多名單上的投手還要好許多。」
Carlos Rodón said an All-Star snub hurts more for guys who haven’t received the honor in the past. He seemed more bothered that his former White Sox teammate, Dylan Cease, was left off. “He put together a first half better than a lot of guys on that list.”— Andrew Baggarly (@extrabaggs) 2022年7月10日
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