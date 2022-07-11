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MLB／洛登不介意成明星賽遺珠 反倒替前隊友未入選抱不平

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人投手洛登認為前隊友白襪投手希斯應該要入選明星賽。
巨人投手洛登認為前隊友白襪投手希斯應該要入選明星賽。

大聯盟今天明星賽完整名單一出，幾家歡樂幾家愁，巨人洛登（Carlos Rodon）就成了遺珠之一，洛登雖表示遺憾，但他認為前隊友白襪投手希斯（Dylan Cease）沒能入選更是沒有道理。

洛登從2015年開始就效力白襪，直到今年才轉戰巨人，本季目前為止他拿下8勝5敗、100局的投球中飆出124K、防禦率2.70。由於他去年就入選過一次明星賽，他認為這次沒能再入選並不可惜，反倒是替那些從未獲得明星賽殊榮的好投手感到婉惜，其中一位就是前隊友希斯。

希斯上星期才剛擊敗大谷翔平，獲得6月單月MVP肯定，本季17場先發中，拿下7勝4敗、防禦率2.45成績，對於希斯未能入選明星賽，洛登替他抱不平，他不滿表示，「希斯上半季的表現明顯比許多名單上的投手還要好許多。」

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