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MLB／現役第2人！生涯投球數達5萬里程碑 葛蘭基喊酷

聯合新聞網／ 綜合報導
葛蘭基成為大聯盟史上第17位投球數達5萬顆的投手。 美聯社
葛蘭基成為大聯盟史上第17位投球數達5萬顆的投手。 美聯社

以1年約重返皇家的塞揚巨投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），今先發登板出戰守護者，第3局投出生涯第5萬顆球，成為史上第17人，也是繼太空人韋蘭德（Justin Verlander）後的現役第2人。

現年38歲的葛蘭基今年來到生涯第19個大聯盟賽季，上個月底出戰遊騎兵時，才剛完成生涯第500場先發，成為大聯盟史上第48人、現役球員第1人，此役對決守護者，主投5局被敲3安、送出5K和1次保送，助皇家以5：1贏球。

賽後葛蘭基拿下本季第3勝，生涯總投球數來到50042球，成功進入50000投球俱樂部，目前現役僅少於韋蘭德的50341，歷史上則是以前勇士「三巨投」之一葛拉文（Tom Glavine）的68226球為最多。

葛蘭基談到這個紀錄時表示，「真的很棒，其實我沒有太關注這些數據，不過聽起來是個很高的數量。500場先發出賽對我來說更有趣，不過這個也很酷。」

皇家教頭馬西尼（Mike Matheny）也提到，「我不認為有聽過討論一個投手生涯投過多少球這種紀錄，不過這聽起來很多，我也很愛看葛蘭基投球，他為這個球團所做出的貢獻和他的表現都非常不可思議，這就是讓他如此偉大的原因。」

Zack Greinke 皇家

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