MLB／查普曼轉中繼對紅襪吞敗 洋基掉11分本季最慘

洋基隊作客波士頓，今天對紅襪隊進行4連戰最後一戰，「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）中繼1局失1分，吞下本季第3敗，洋基終場6：11輸球，兩隊在4連戰扯平。

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）狀況不佳，投5局被揮出7支安打，包括3支全壘打，在6：6平手時退場；查普曼6局下接手，控球也出問題，面對6名打者被揮出1支安打、出現兩次保送，失1分讓洋基處於落後局面。

紅襪7局下再從洋基第3任投手卡斯楚（Miguel Castro）的手中攻下4分，終場5分之差獲勝，對戰2連勝，日籍投手澤村拓一中繼兩局未被安打、未失分，奪下本季首勝。

洋基「法官」5打數1安打，對紅襪系列賽未開轟，本季30支全壘打仍是大聯盟打者最多，史丹頓（Giancarlo Stanton）首局轟出兩分砲，本季第22轟追平瑞佐（Anthony Rizzo），並列隊上第2。

洋基戰績61勝25敗，仍是大聯盟唯一勝率超過7成的球隊，領先分區排名第2的紅襪達14場勝差，不過今天掉了11分是本季最慘，結束客場10戰打出5勝5敗。