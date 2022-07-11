MLB／金鶯「奇蹟」8連勝 天使近11戰僅兩勝都靠大谷

金鶯隊最近在主場打出大驚奇，今天又以9：5擊敗天使隊，完成4連戰橫掃，寫下近17年首次單季8連勝紀錄，隊上「精神領袖」曼西尼（Trey Mancini）說：「真的等很久了。」

金鶯先發投手沃斯（Austin Voth）投5局被揮出4支安打、失兩分，靠打線力挺奪下本季首勝；天使吞下4連敗也是近11戰第9敗，僅有兩勝都靠大谷翔平登板先發奪勝。

金鶯今天打完3局0：2落後，4、5局下各得4分奠定勝基，從5日回到巴爾的摩主場開始，先贏遊騎兵隊3場，再贏天使4場，完成「不可能的任務」，本季戰績升至43勝44敗。

美聯東區向來是大聯盟超級戰區，金鶯排名墊底，後天前往芝加哥對戰小熊隊，如果挑戰9連勝成功，美東5隊勝率將全部達到5成。

金鶯曾在2015到16年打出跨季12連勝，上次單季8連勝則是2005年，過去4季除了前年因為疫情縮水，60場比賽吞下3敗，2018、19年和去年都吞下3位數敗場；曼西尼表示，在主場1周全勝，生涯大部分時間都在等待這一刻。

天使近況不振，楚奧特（Mike Trout）今天4打數1安打、被三振1次、跑回1分，大谷4支0、2K，本季對戰金鶯7場結束，只拿到1勝，本季戰績38勝49敗仍在美聯西區排名第4。