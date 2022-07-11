MLB／生涯未完…勇士換來卡諾 要打付薪水給他的大都會
39歲老將卡諾（Robinson Canó）的大聯盟生涯，可能還有故事沒寫完，今天勇士隊出手，以現金與教士隊完成交易，儘管這是一筆小聯盟層級的交易案，但美國媒體報導他將在明天向勇士報到，對手正是還在付薪水給他的大都會隊。
卡諾在5月初遭到大都會釋出，仍有2022、23年合計3750萬美元（約台幣11億）剩餘合約要領，他先是以最低薪赴教士隊，又一次經歷釋出後與教士簽下小聯盟合約，憑藉在3A打擊率3成33、3轟的成績單，獲得勇士青睞。
勇士今天以現金向教士換來卡諾，補足所需的左打戰力，資深記者海曼（Jon Heyman）指出，勇士預計立即將他放進大聯盟名單，最快明天就可以出賽。
勇士明天將展開與大都會的3連戰，目前他們在國聯東區落後大都會僅1.5場，這時找來卡諾助拳，話題性十足，卡諾等於還領著大都會支付的薪水來打前東家。
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