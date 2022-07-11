MLB／法蘭柯恐鉤狀骨骨折 張育成首度先發4支0、吞2K

張育成轉戰光芒隊後，今天首度先發上陣，4打數繳了白卷、吞下2次三振，光芒終場以5：10輸給紅人隊，但由於陣中游擊新星法蘭柯（Wander Franco）的傷情，張育成被預期接下來的出賽機會可能增加。

張育成今天擔任第7棒、二壘手出賽，未能繳出為自己加分的成績單，首打席為滾地球出局，第2打席在隊友的開局連3支安打後遭到三振，第3打席為一壘方向的飛球出局，第4打席再吞下單場第2K，賽後打擊率為1成53。

光芒今天一口氣將3名選手放進傷兵名單，其中就包括法蘭柯，他在昨天首局就在把一顆101哩的球破壞成界外後感到不適，最終遭到三振，1局下就由張育成接替上場。

光芒今天結束客場11連戰，接下來返回主場，法蘭柯將在明天去看醫生，進一步評估傷情，總教練凱許（Kevin Cash）表示，「現在看起來是鉤狀骨的傷勢，但還是要等醫生診斷之後再看看。」若為鉤狀骨折，預計將需要6到8周的復健期。