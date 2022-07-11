快訊

溫網／第21座大滿貫到手！逆轉澳洲壞小子 約克維奇締造4連霸

美航母百年／告別最後傳統動力小鷹號 回顧越戰戰史、曾引兩岸政治爭議

MLB／法蘭柯恐鉤狀骨骨折 張育成首度先發4支0、吞2K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成首度披光芒球衣先發，4打數繳了白卷、吞下2K。 美聯社
張育成首度披光芒球衣先發，4打數繳了白卷、吞下2K。 美聯社

張育成轉戰光芒隊後，今天首度先發上陣，4打數繳了白卷、吞下2次三振，光芒終場以5：10輸給紅人隊，但由於陣中游擊新星法蘭柯（Wander Franco）的傷情，張育成被預期接下來的出賽機會可能增加。

張育成今天擔任第7棒、二壘手出賽，未能繳出為自己加分的成績單，首打席為滾地球出局，第2打席在隊友的開局連3支安打後遭到三振，第3打席為一壘方向的飛球出局，第4打席再吞下單場第2K，賽後打擊率為1成53。

光芒今天一口氣將3名選手放進傷兵名單，其中就包括法蘭柯，他在昨天首局就在把一顆101哩的球破壞成界外後感到不適，最終遭到三振，1局下就由張育成接替上場。

光芒今天結束客場11連戰，接下來返回主場，法蘭柯將在明天去看醫生，進一步評估傷情，總教練凱許（Kevin Cash）表示，「現在看起來是鉤狀骨的傷勢，但還是要等醫生診斷之後再看看。」若為鉤狀骨折，預計將需要6到8周的復健期。

張育成 光芒 紅人

延伸閱讀

MLB／光芒內野添傷兵 張育成轉隊後首度先發

MLB／張育成轉光芒首戰就敲安 本季第2度單場雙安

MLB／張育成被光芒簽下 總教練對他有兩個印象

MLB／張育成轉戰光芒 本季效力第3隊

相關新聞

MLB／法蘭柯恐鉤狀骨骨折 張育成首度先發4支0、吞2K

張育成轉戰光芒隊後，今天首度先發上陣，4打數繳了白卷、吞下2次三振，光芒終場以5：10輸給紅人隊，但由於陣中游擊新星法蘭...

MLB／大谷翔平又雙料入圍明星賽 是否先發投球未定案

打者翔平都入選明星賽了，投手大谷也不能漏氣，今天無意外在公布明星賽替補選手及投手完整榜單出現他的名字，大谷完成連續兩年的...

MLB／光芒內野添傷兵 張育成轉隊後首度先發

旅美棒球好手張育成轉戰MLB坦帕灣光芒隊後首度先發，4打數沒有安打，未能連兩場敲安。光芒內野大將佛朗哥手腕受傷，進入10...

MLB／馬林魚10下再見暴傳 大都會驚險獲勝

MLB大都會與馬林魚今天打完9局，以3比3戰成平手，10上馬林魚添得第4分，10下大都會扳平比數後，靠著對方的再見暴傳拿...

MiLB／張弘稜新人聯盟後援勝投 鄭宗哲快腿當功臣

旅美海盜隊新人聯盟投手張弘稜今天後援登板，投3局飆5次三振、無失分，拿下個人本季第2勝；海盜隊1A野手鄭宗哲雖然沒有安打...

MLB／國民兩大慘投「互咬」 柯賓苦吞11敗竟然還未墊底

國民隊32歲左投柯賓（Patrick Corbin）真的很慘，今天在客場對勇士隊先發6局失4分，成為大聯盟本季第2位吞下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。