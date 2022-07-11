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MLB／大谷翔平又雙料入圍明星賽 是否先發投球未定案

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平連續兩年明星賽雙料入圍。 美聯社
大谷翔平連續兩年明星賽雙料入圍。 美聯社

打者翔平都入選明星賽了，投手大谷也不能漏氣，今天無意外在公布明星賽替補選手及投手完整榜單出現他的名字，大谷完成連續兩年的明星賽雙料入圍。

大谷兩天前已經在球迷票選產生的先發指定打擊勝出，今天大聯盟公布由各隊球員、教練、總經理投票決定的其餘名單，而大谷今年在投手丘上的表現比去年更強大，早已被預期將會獲得青睞，最終結局也不出意外。

手握8勝、防禦率2.44、111次三振的大谷，對於再次雙料入圍表達感謝，「這是莫大的榮耀，我會為了投票給我、支持著我的人們拿出最棒的表現。」

去年他以先發投手、DH的角色出賽，今年還不確定能否成為開賽第一個站上投手丘的美聯投手，大谷說：「目前還沒有聊到這個，得到更多資訊後，我也會提出我的想法。」美聯被看好有望扛下先發的投手，還有太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）、光芒隊麥克納漢（Shane McClanahan）。

若大谷無法先發出賽，難處在於同時身為DH的他，如何在比賽中做到投手熱身這件事，天使代理教頭尼文（Phil Nevin）也坦言還沒有想法，但有信心一定會找到對大谷管用的方法。

尼文表示，「我不太確定如果他擔任DH要如何在比賽中熱身，但我從來不會擔心他所做的任何事，他非常謹慎面對什麼對自己的身體有利或有害。」

明星賽 大谷翔平

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