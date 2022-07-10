快訊

親戚曝山上徹也母親沉迷宗教 3小孩沒得吃靠接濟

中華快遞罷工成功！加薪5千不秋後算帳 六大訴求全簽了

安倍遇刺現場警察認 聽到第一聲槍響才驚覺有可疑人物

MLB／馬林魚10下再見暴傳 大都會驚險獲勝

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
大都會驚險勝。 法新社
大都會驚險勝。 法新社

MLB大都會與馬林魚今天打完9局，以3比3戰成平手，10上馬林魚添得第4分，10下大都會扳平比數後，靠著對方的再見暴傳拿下致勝分，最終5比4氣走馬林魚。

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會今天在家贏球，最近9場比賽拿下6勝，輸球的邁阿密馬林魚則是吞下近4戰中的第3敗。

主場作戰的大都會，此役在4局下半靠阿隆索（PeteAlonso）的陽春砲先馳得點，馬林魚則在6上靠安德森（Brian Anderson）帶有打點的二壘安打扳平戰局，接著再靠大都會投手的暴投攻下超前分，以2比1領先。

6下林多（Francisco Lindor）揮出兩分砲，讓大都會3比2超前，但馬林魚8上又靠艾吉拉（Jesus Aguilar）的陽春全壘打，以3比3追平。

之後兩隊沒有再添分數，9局打完，兩隊3比3僵持，也讓比賽進到延長。

馬林魚10上靠柏蒂（Jon Berti）安打，以4比3再度領先。

落後的大都會，10下先靠尼多（Tomas Nido）的二壘安打追平比數，下一棒的尼莫（Brandon Nimmo）擊成投手前滾地球，眼看比賽要再度延長，但馬林魚投手史考特（Tanner Scott）將球傳向一壘時卻發生暴傳，讓尼多跑回再見分，大都會因此1分之差驚險拿下勝利。

大都會

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 美東爐主金鶯破底翻1:0完封天使拉出7連勝

WBC／經典賽明年3月台中重磅回歸 中華隊分組對手出爐

MLB／馬林魚教頭讚嘆大谷 不忘扯上自家王牌阿坎塔拉

MLB／費城人史瓦伯連兩天雙響砲 穩居國聯榜首逼近賈吉

相關新聞

MLB／張育成轉光芒首戰就敲安 本季第2度單場雙安

轉戰光芒隊的旅美台將張育成在今天首次出賽，雖然並未先發，但在第1局就替補上陣，在光芒隊的首安馬上出爐，總計3打數2安打，...

MLB／國民兩大慘投「互咬」 柯賓苦吞11敗竟然還未墊底

國民隊32歲左投柯賓（Patrick Corbin）真的很慘，今天在客場對勇士隊先發6局失4分，成為大聯盟本季第2位吞下...

MLB／馬林魚10下再見暴傳 大都會驚險獲勝

MLB大都會與馬林魚今天打完9局，以3比3戰成平手，10上馬林魚添得第4分，10下大都會扳平比數後，靠著對方的再見暴傳拿...

MiLB／張弘稜新人聯盟後援勝投 鄭宗哲快腿當功臣

旅美海盜隊新人聯盟投手張弘稜今天後援登板，投3局飆5次三振、無失分，拿下個人本季第2勝；海盜隊1A野手鄭宗哲雖然沒有安打...

MLB／沒大谷平登板先發贏不了？金鶯再贏天使罕見7連勝

天使隊7日靠大谷翔平包辦勝投、勝打，在邁阿密擊敗馬林魚隊，接下來轉戰巴爾的摩又碰到麻煩，今天對金鶯隊4連戰第3戰又以0：...

MLB／今日戰績表 美東爐主金鶯破底翻1:0完封天使拉出7連勝

MLB今日戰績表 老虎 0：8 白襪 費城人 1：0 紅雀 天使 0：1 金鶯 雙城 7：9 遊騎兵 太空人 2：3 運動家 守護者 13：1 皇家 洛磯 2：9 響尾蛇 馬林魚 4：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。