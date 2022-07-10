MiLB／張弘稜新人聯盟後援勝投 鄭宗哲快腿當功臣

旅美海盜隊新人聯盟投手張弘稜今天後援登板，投3局飆5次三振、無失分，拿下個人本季第2勝；海盜隊1A野手鄭宗哲雖然沒有安打，但延長賽盜壘成功、靠著失誤跑回球隊致勝分。

美國職棒新人聯盟賽事匹茲堡海盜隊與巴爾的摩金鶯隊交手，兩隊4局打完海盜隊1比0領先，張弘稜5局接手後援，連飆3次三振，6局1人出局後被敲安打，但接著連抓2個出局數、沒有失分。

張弘稜7局被首名打者敲出安打，接著讓打者打成雙殺、化解危機，再三振抓到最後一個出局數；張弘稜總計投3局被敲出2支安打，飆出5次三振、無失分，球隊終場以1比0拿勝，張弘稜拿下勝投，賽後防禦率4.35。

海盜隊小聯盟1A與底特律老虎隊1A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局吞下三振，3局敲出二壘方向滾地球出局，5局敲出中外野方向飛球出局，7局敲出左外野方向飛球出局，9局也是敲出中外野方向飛球出局。

鄭宗哲5打數沒有安打，但延長賽第10局有關鍵表現，兩隊9局打完6比6戰成平手，延長賽第10局，鄭宗哲跑出本季第16盜，靠著對方守備失誤跑回致勝分，球隊終以7比6拿勝。