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MLB／國民兩大慘投「互咬」 柯賓苦吞11敗竟然還未墊底

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國民隊32歲左投柯賓（Patrick Corbin）。 法新社
國民隊32歲左投柯賓（Patrick Corbin）。 法新社

國民隊32歲左投柯賓（Patrick Corbin）真的很慘，今天在客場對勇士隊先發6局失4分，成為大聯盟本季第2位吞下11敗的投手，唯一敗場數更多是隊友亞登（Joan Adon），已經吞下12敗。

柯賓投6局被揮出8支安打，包括萊里（Austin Riley）首局兩分砲，國民終場3：4輸球，吞下對戰5連敗，柯賓說：「勇士打線很強，1局上一顆變化球沒投好，就被萊里轟出去了，除此之外，自認投得還不錯。」

其實去年球季，柯賓16敗就是大聯盟投手最慘，今年球季才過一半，戰績只有4勝11敗，對戰勇士更是吞下8連敗，期間防禦率達7.07。

大聯盟本季已有3位10敗投手，23歲菜鳥右投亞登8日不敵費城人隊，戰績掉到1勝12敗，柯賓11敗居次，紅人隊格林（Hunter Greene）3勝10敗是第3慘。

國民目前30勝57敗，仍是國聯戰績最差球隊，亞登、柯賓加起來就有23敗；衛冕世界大賽冠軍的勇士51勝35敗，在國聯東區排名第2，超出5成勝率16勝是本季最佳表現，以2.5場勝差緊咬同區龍頭大都會隊。

柯賓 勇士

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