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MLB／今日戰績表 道奇佛里曼4安打助隊勝小熊拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
道奇佛里曼個人4安打，最終助隊勝小熊拉出7連勝。 擷圖自推特
道奇佛里曼個人4安打，最終助隊勝小熊拉出7連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

天使 5：9 金鶯

國民 3：4(12局) 勇士

馬林魚 2：0(12局) 大都會

光芒 5：10 紅人

守護者 1：5 皇家

老虎 2：4 白襪

海盜 8：6 釀酒人

費城人 3：4 紅雀

雙城 6：5 遊騎兵

太空人 6：1 運動家

小熊 9：11 道奇

洛磯 3：2 響尾

巨人 12：0 教士

藍鳥 5：6 水手

洋基 ： 紅襪

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 老虎 vs. 皇家

06:40 海盜 vs. 馬林魚

07:10 紅襪 vs. 光芒

07:10 白襪 vs. 守護者

07:15 費城人 vs. 紅雀

07:20 大都會 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:06 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 老虎 vs. 皇家(雙重戰)

08:40 教士 vs. 洛磯

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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