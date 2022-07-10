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MLB／今日戰績表 美東爐主金鶯破底翻1:0完封天使拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
金鶯隊桑坦德打出全場唯一打點，也是擊敗天使勝利打點。 擷圖自推特
金鶯隊桑坦德打出全場唯一打點，也是擊敗天使勝利打點。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

老虎 0：8 白襪

費城人 1：0 紅雀

天使 0：1 金鶯

雙城 7：9 遊騎兵

太空人 2：3 運動家

守護者 13：1 皇家

洛磯 2：9 響尾

馬林魚 4：5(10局) 大都會

海盜 4：3 釀酒人

光芒 4：5 紅人

國民 3：4 勇士

洋基 5：6(10局) 紅襪

巨人 3：1 教士

小熊 ： 道奇

藍鳥 ： 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 天使 vs. 金鶯

01:35 國民 vs. 勇士

01:40 馬林魚 vs. 大都會

01:40 光芒 vs. 紅人

02:10 守護者 vs. 皇家

02:10 老虎 vs. 白襪

02:10 海盜 vs. 釀酒人

02:15 費城人 vs. 紅雀

02:35 雙城 vs. 遊騎兵

04:07 太空人 vs. 運動家

04:10 小熊 vs. 道奇

04:10 洛磯 vs. 響尾蛇

04:10 巨人 vs. 教士

04:10 藍鳥 vs. 水手

07:00 洋基 vs. 紅襪(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

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