快訊

大馬羽賽／化解4賽末點 戴資穎仍不敵陳雨菲無緣爭冠

刺殺安倍槍枝來源曝光 鄰居憶凶嫌房每晚傳怪聲：毛骨悚然

MLB／今日戰績表 洋基轟垮紅襪基襪戰2連勝

聯合新聞網／ 整理
繼昨日的滿貫砲，唐納森今天再敲出3分砲重擊紅襪，兩天打了7分，洋基在基襪戰連贏2場！ 路透社
繼昨日的滿貫砲，唐納森今天再敲出3分砲重擊紅襪，兩天打了7分，洋基在基襪戰連贏2場！ 路透社

MLB今日戰績表

光芒 1:2(10局) 紅人

天使 4:5 金鶯

洋基 12:5 紅襪

馬林魚 5:2 大都會

國民 2:12 勇士

雙城 5:6 遊騎兵

老虎 7:5 白襪

守護者 3:4 皇家

海盜 3:4 釀酒人

費城人 2:0 紅雀

太空人 8:3 運動家

巨人 3:6 教士

洛磯 6:5 響尾

藍鳥 2:5(11局) 水手

小熊 3:4(10局) 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 老虎 vs. 白襪

02:15 費城人 vs. 紅雀

04:05 天使 vs. 金鶯

04:05 雙城 vs. 遊騎兵

04:07 太空人 vs. 運動家

04:10 守護者 vs. 皇家

04:10 海盜 vs. 釀酒人

04:10 國民 vs. 勇士

04:10 光芒 vs. 紅人

04:10 馬林魚 vs. 大都會

04:10 洛磯 vs. 響尾蛇

07:15 洋基 vs. 紅襪(華視、愛爾達體育1台)

07:15 巨人 vs. 教士

10:10 藍鳥 vs. 水手

10:10 小熊 vs. 道奇(緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

相關新聞

MLB／大谷翔平逆襲搶下美聯DH 預約明星賽要越來越好玩

大聯盟今天公布明星賽票選先發野手名單，天使隊雙星攜手入選，大谷翔平在美聯指定打擊後來居上，擊敗太空人隊艾瓦瑞茲（Yord...

MLB／棒球場上也有擒抱 道奇投手氣到把人推倒在地

道奇隊今天打到延長10局，靠史密斯（Will Smith）的再見安打以4：3擊敗小熊隊，先發投手安德森（Tyler An...

MLB／今日戰績表 洋基轟垮紅襪基襪戰2連勝

MLB今日戰績表 光芒 1:2(10局) 紅人 天使 4:5 金鶯 洋基 12:5 紅襪 馬林魚 5:2 大都會 國民 2:12 勇士 雙城 5:6 遊騎兵 老虎 7:5 白襪 守護者

MiLB／林子偉3A連2戰敲安 鄭宗哲1A開轟

旅美大都會隊小聯盟3A投手林子偉維持好手感，今天3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功，連2場出賽敲安；海盜隊小聯盟1A野...

MLB／有賈吉與史坦頓仍不夠 外媒爆洋基想搶海盜雷諾斯

洋基明星賽前就已奪下傲視全聯盟60勝，擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）跟「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與瑞佐(Anthony Rizzo)三名至少20轟的重砲仍不夠，

MLB／塞爾大暴走之後... 紅襪3A放拳擊靶很幽默

紅襪隊投手塞爾（Chris Sale）在小聯盟復健賽情緒失控，砸壞球隊電視，他不僅照價賠償，還掏出6000美元（約台幣1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。