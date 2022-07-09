MLB／今日戰績表 洋基轟垮紅襪基襪戰2連勝

洋基明星賽前就已奪下傲視全聯盟60勝，擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）跟「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與瑞佐(Anthony Rizzo)三名至少20轟的重砲仍不夠，

2022-07-09 12:11