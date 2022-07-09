MLB／今日戰績表 洋基轟垮紅襪基襪戰2連勝
MLB今日戰績表
光芒 1:2(10局) 紅人
天使 4:5 金鶯
洋基 12:5 紅襪
馬林魚 5:2 大都會
國民 2:12 勇士
雙城 5:6 遊騎兵
老虎 7:5 白襪
守護者 3:4 皇家
海盜 3:4 釀酒人
費城人 2:0 紅雀
太空人 8:3 運動家
巨人 3:6 教士
洛磯 6:5 響尾蛇
藍鳥 2:5(11局) 水手
小熊 3:4(10局) 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 老虎 vs. 白襪
02:15 費城人 vs. 紅雀
04:05 天使 vs. 金鶯
04:05 雙城 vs. 遊騎兵
04:07 太空人 vs. 運動家
04:10 守護者 vs. 皇家
04:10 海盜 vs. 釀酒人
04:10 國民 vs. 勇士
04:10 光芒 vs. 紅人
04:10 馬林魚 vs. 大都會
04:10 洛磯 vs. 響尾蛇
07:15 巨人 vs. 教士
10:10 藍鳥 vs. 水手
10:10 小熊 vs. 道奇(緯來體育台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言